PM PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO NO ORLANDO DANTAS









30/04/21 - 05:29:11

Militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (1° BPM) prenderam um homem suspeito de tentativa de feminicídio no conjunto Orlando Dantas, no bairro São Conrado, em Aracaju. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, durante rondas pela localidade, os militares receberam a informação de uma tentativa de homicídio. No local, populares relataram que o companheiro da vítima teria feito quatro disparos contra ela, acertando um.

Após o socorro à vítima, feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram coletadas informações sobre o suspeito. Após diligências, ele foi localizado na avenida José Sarney. O suspeito não esboçou reação e confessou o crime.

Sobre a arma utilizada, ele informou aos policiais que teria jogado em um terreno no conjunto Orlando Dantas. Após as buscas, foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma intacta. O suspeito foi conduzido ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Informações e foto SSP