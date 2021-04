Prefeito de São Domingos reúne-se com Comitê Científico e garante medidas duras









30/04/21 - 12:34:36

O prefeito Binho precisou tomar uma atitude mais dura após o alto número de denúncias de aglomerações em festas clandestinas na cidade de São Domingos.

Apesar do município ser o primeiro no Estado em vacinação, estar trabalhando diariamente para evitar a proliferação do vírus, com medidas práticas, educativas e de fiscalização, ainda existe um grande número de aglomerações e festas clandestinas acontecendo na cidade.

“Terminamos a reunião científica do município, decidimos e optamos por medidas mais duras para quem desobedecer as regras básicas sanitárias, que é o uso da máscara e distanciamento social. Vamos elaborar um decreto a partir daqui e vamos colocar em prática. Precisamos salvar vidas e do apoio da população.”, frisou o prefeito em entrevista após o encontro científico.

Sobre fechamentos, o prefeito assegurou que está ao lado dos comerciantes, empresários e trabalhadores do município.

“Não irei fechar comércio, pelo contrário, quero ajudar aos empresários na geração de empregos em nosso município. Quanto a fechamentos, podem ficar tranquilos. O comércio não está sendo o causador de proliferação. Nós vamos exigir e endurecer as medidas contra o cidadão que não utilizar máscara e fizer aglomerações, isso não tenham dúvidas.”, assegurou.

Para Altran Paixão, secretário de saúde do município, todo o empenho da gestão, profissionais, técnicos e polícia militar só tem sucesso se a população contribuir.

“Há um ano estamos vivendo na pandemia e infelizmente, por se tornar algo corriqueiro, as pessoas relaxam na obediência das medidas. Por isso, construímos tecnicamente medidas mais duras e vamos colocar em prática. O prefeito já disse que não vai fechar comércio ou prejudicar nenhum trabalhador, ele é contra isso, mas quer que nós possamos colocar em prática medidas duras que obrigue o distanciamento e o uso da máscara, que é o básico e precisa ser seguido.”, ressaltou o secretário.

O novo decreto deverá sair já na segunda-feira, 03 de maio, e será apresentado nas redes sociais do município.

Por ASCOM