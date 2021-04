Prefeitura anuncia pagamento de servidores referente ao mês de abril em Simão Dias









30/04/21 - 05:45:16

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento informa o pagamento dos servidores públicos referente ao mês de abril/2021 foi efetuado nesta quinta-feira, 29.

Por mais um mês a atual gestão municipal realiza o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado e assegura para que os seus colaboradores possam previamente, fazer o planejamento familiar e honrar com suas obrigações.

Além de demonstrar a preocupação com a pontualidade, a medida contribui com a economia do município estimulando o consumo e atesta equilíbrio financeiro da Administração Municipal.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias