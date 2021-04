Prefeitura ultrapassa marca de 110 mil vacinados contra covid-19 na capital









30/04/21 - 08:07:41

Atualmente, a campanha de vacinação contra a covid-19 na capital imuniza com a primeira dose os idosos, profissionais de saúde e das forças de segurança, que até então não foram vacinados. E nesta quinta-feira, 29, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou 110.185 pessoas vacinadas, o que corresponde a 16,5% da população.

Entre os vacinados em Aracaju, foram 78.831 idosos, sendo que 17.332 já receberam a segunda dose; 28.456 profissionais de saúde, onde 17.910 receberam a D2; 2.273 profissionais das forças armadas ou de segurança e 348 pessoas com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A idosa Maria Janete Borges, 69 anos, recebeu sua tão esperada primeira dose, após um intervalo de mais de um mês, por complicações da covid. “Estive doente pela covid, mesmo depois do intervalo necessário tive uns sintomas, retornei ao médico e depois da alta ele me liberou para receber a vacina. Graças a Deus!”, relatou aliviada.

Confiante de que a imunização chegará para toda a população, o policial militar Ranilson Simões, acredita que esse é o caminho para o fim da pandemia. “Essa vacina é importante para podermos voltar à normalidade, com a imunização de todos, vencendo essa pandemia e esse vírus”, defendeu.

Aliviada com a primeira dose, a idosa Ana Maria Martins se sente mais segura, mas segue em alerta. “Essa vacina vai me proteger mais, só que vou continuar com os cuidados, usando álcool gel, a máscara e mantendo o distanciamento”, afirmou.

Segunda dose

Para aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, conforme nota divulgada sobre o atraso no envio do imunizante pelo Ministério da Saúde, a SMS aguarda a chegada de novas doses D2 (segunda dose) para que seja elaborado um novo cronograma, contemplando as pessoas que já receberam a primeira e aguardam esse envio para finalizar o ciclo de imunização.

Ainda de acordo com o informativo, “a medida da administração municipal considera a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 27, segundo a qual, mesmo com atrasos no esquema vacinal, “o mesmo deverá ser completado”. O órgão do governo federal ressalta ainda que “é improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas covid-19 ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal””.

