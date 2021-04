Riachuelo: Vereadores solicitam à Prefeitura a regulamentação do PMAQ









30/04/21 - 06:14:02

Os vereadores da Câmara Municipal de Riachuelo realizaram a 23° Sessão Ordinária desta Legislatura nessa quinta-feira (29). Abrindo as votações do dia, foi apresentada a indicação n° 42/2021, de autoria do vereador Givanildo Cavalcante (PT), que solicita ao Poder Executivo que seja evidenciado estudos após a pandemia no sentido de que à Orquestra Mirim façam ensaios nas comunidades rurais e consequentemente criem oficinas nas respectivas localidades do Município.

O vereador destacou que em sua indicação deixa evidenciado que os estudos são após a pandemia, porque o momento atual não permite aglomerações. Também durante a sessão, o vereador Marcondes Hipólito (PDT), falou sobre as últimas medidas tomadas pelos vereadores da Casa, que suspende a presença de visitantes nas sessões. “A casa resolveu em comum acordo, tomar algumas medidas de segurança devido ao aumento de casos da Covid-19. Resolvemos cada um discursar em seus acentos para evitar o contato dos mesmos objetos, mas isso não impede a nossa comunicação com a população riachuelense”, destacou.

O vereador Rosemberg Hipólito (PT), apresentou uma indicação e um requerimento em prol de melhorias para o Município. A indicação n° 43/2021, que solicita ao prefeito Peterson Dantas (MDB), juntamente com a Secretaria de Obras e Gestão Ambiental, que seja feita a cobertura da quadra de Esportes do povoado Bela Vista. E o requerimento n° 26/2021, que solicita ao Poder Executivo que envie para o Poder Legislativo uma Lei regulamentando e transformando o Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) em previne Saúde, devido à mudança por parte do Ministério da Saúde.

Ainda na pauta, o vereador Heldon Maciel (PT), expôs a indicação n° 44/2021, de sua autoria, que sugere a Secretaria Municipal de Obras e Gestão Ambiental, que viabilize estudos para construir uma praça no povoado Penha. Em discussão, o presidente da Casa Clecio Carlos (MDB), parabenizou o autor da propositura e destacou a necessidade da construção da praça na localidade, onde futuramente será um dos maiores povoados do Município.

Texto e foto: ASCOM/CMR