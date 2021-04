SALGADO: FESTA CLANDESTINA É REALIZADA EM CHÁCARA DE CONSELHEIRA TUTELAR









30/04/21 - 11:20:34

Uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (29), entre a Vigilância Sanitária, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, no combate ao Covid-19, culminou com o encerramento de uma festa clandestina no povoado Tombo, zona rural de Salgado.

Pelas informações, a festa acontecia na residência de uma conselheira tutelar de Salgado, que seria cunhada do candidato a prefeito derrotado no último pleito municipal, Ivan do Ônibus (SD).

Os órgãos municipais e a PM foram ao local após uma denúncia que dava conta da ocorrência da festa e que envolvia jovens e menores de idade, além do uso de álcool.

Na ocasião do flagrante, as medidas restritivas foram adotadas, sendo os maiores de 18 anos encaminhados para à Delegacia de Salgado, para prestar esclarecimentos, e os menores para o Conselho Tutelar.

Para um profissional envolvido na ação, “as autoridades devem tomar as providências necessárias, pois não podemos compactuar com esse absurdo em nosso município, já que estamos a todo momento vendo os casos aumentando, famílias sendo destruídas, amigos e familiares sendo mortos pela Covid-19”, destacou.

Um morador do povoado parabenizou a ação da Vigilância Sanitária, do Conselho Tutelar e da Polícia Militar. “Isso é muito importante saber que temos os órgãos de competência para tomar pulso desses atos infracionais cometidos por pessoas que não tem amor próprio, lembrando que não foi a primeira vez dessas festinhas clandestinas no município”, frisou.

Informações e foto assessoria