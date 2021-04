São Cristóvão mantém vacinação contra a covid-19 e influenza no sábado









30/04/21 - 14:58:22

As equipes de vacinação de São Cristóvão continuarão vacinando a população no próximo sábado (01), em 4 escolas que funcionam como pontos de vacina no município. As escolas estarão abertas a partir das 8h da manhã até às 12h aplicando tanto a 1ª como a 2ª dose da vacina contra a covid-19.

Além disso, as equipes estarão disponíveis para aplicar a vacina da Influenza nos grupos prioritários da etapa 1 que compreende crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Confira a lista das escolas que estarão abertas neste sábado (01):

ESCOLA/PONTO DE VACINAÇÃO BAIRRO EMEF Dr. Lourival Batista Romualdo Prado EMEF Josinalva Santos Silva Rosa Maria EMEF Josefa Geniza Centro Histórico Escola Glorita Portugal Eduardo Gomes

Documentos

Para se vacinar os idosos devem apresentar identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de São Cristóvão. No caso de segunda dose da vacina, deve ser apresentado também o cartão de vacinação da covid-19.

Em caso de dúvida, a população deve procurar o agente comunitário de saúde de sua localidade, a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou entrar em contato com o whatsapp do coronavírus: (79) 99883-6201.

Fonte e foto assessoria