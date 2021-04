Saúde de Aracaju recebe novas máscaras de ventilação não invasiva









30/04/21 - 15:54:03

Nesta sexta-feira, 30, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu mais 17 máscaras de ventilação não invasiva (VNI) que serão utilizadas nos pacientes atendidos nos leitos de retaguarda do Município. Cm mais essa entrega, realizada no Hospital municipal Fernando Franco, o Município passa contar com 30 unidades desse equipamento doados pela iniciativa do Grupo Spirandi.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, essas máscaras são ferramentas intermediárias dos pacientes de médio a moderado grau. “As máscaras têm pressão positiva própria, sem necessidade de acoplagem ao respirador, e vão agregar um valor inestimável para os pacientes. Tem sido muito interessante usar estas máscaras em nossos leitos, pois os pacientes estão melhorando sem precisar de intubação. É muito bom receber estas máscaras e poder possibilitar mais uma forma de tratamento aos pacientes”, explicou.

A médica e referência técnica (RT) da área covid na retaguarda do Hospital Fernando Franco e do HUSE/SMS, Ana Karolina Moura, explica que VNI é um dos principais instrumentos no tratamento da covid-19.

“Um paciente que recebe a máscara consegue receber uma pressão e quantidade de oxigênio maior, tendo uma melhor reposta ao tratamento. Com as 30 máscaras recebidas, teremos uma tranquilidade maior para utilizá-las em mais pacientes ao mesmo tempo, e assim evitar que pacientes sejam intubados”, enfatizou.

O professor da Universidade Federal de Sergipe, Elísson Carvalho, explica que o Spirandi é um projeto do departamento de Engenharia Elétrica. “Esse é um projeto voluntário que realiza a confecção das máscaras VNI. Esse é um produto de baixo custo que está sendo doada para a Rede de Saúde de Aracaju. Já atingimos a marca de 100 máscaras doadas, e cerca de 30 delas foram entregues para a SMS”, disse.

Informações e foto SMS