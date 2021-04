SES RECEBE AMBULÂNCIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL









30/04/21 - 13:54:24

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta sexta-feira, 30, a doação de uma ambulância que será destinada para o Hospital Regional de Itabaiana. A solenidade de entrega da unidade móvel contou com a presença de um número reduzido de pessoas, em cumprimento às medidas de segurança.

Dentre os presentes para a entrega da chave e assinatura do termo de doação da unidade móvel estavam: a Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa; o Secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, representando o Governador do Estado Belivaldo Chagas; o Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, representando a CBF; o Diretor superintendente do Hospital Regional Pedro Garcia Moreno Filho, Waltenis Braga; o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Luciano Bispo; o Deputado Federal Fábio Mitidieri e a Superintendente Especial de Esportes do Estado de Sergipe, Mariana Dantas.

Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol, explicou que a entrega faz parte do projeto “Craques da Saúde”. A CBF, em parceria com as federações estaduais de futebol, realizou até o momento a doação de 25 ambulâncias. O Sistema Único de Saúde (SUS) receberá ao todo 27 unidades móveis equipadas que devem ser entregues para hospitais públicos em todo o Brasil atuarem no enfrentamento à Covid-19.

“O sentido é dar sequência ao trabalho, ajudar no transporte, dar assistência à população que está sendo acometida pela Covid-19 e contribuir para recuperação desses pacientes. É um momento difícil que estamos vivendo e a CBF vem se somar ao enfrentamento ao coronavírus com essa doação e outras ações que vêm sendo realizadas em todo país. É um momento de orgulho e muita satisfação para nós entregar essa ambulância ao Governo do Estado de Sergipe”, explica Milton.

O deputado Fábio Mitidieri também assinou o termo de doação e entrega da ambulância para a Secretaria de Estado da Saúde. O parlamentar parabenizou a iniciativa da CBF em prestigiar Sergipe. “Essa ação em que a parceria entre a iniciativa privada e a sociedade civil organizada ajudam os governos no combate à pandemia”, reitera.

Para Mariana Dantas, Superintendente Especial de Esportes do Estado de Sergipe, foi um momento de muita alegria ver uma entidade como a CBF engajada na luta contra o coronavírus. “Momentos como esse só reforçam o quanto a saúde e o esporte estão intimamente ligados, tanto na prevenção, quanto no combate dessa pandemia que estamos vivendo”, destaca a gestora.

A Secretária Estadual de Saúde, Mércia Feitosa, explicou que a ambulância será destinada ao Hospital Regional Pedro Garcia Moreno Filho, situado no município de Itabaiana, porém, ressalta que toda a região próxima ganhará com essa doação. “A ambulância atenderá não apenas aos munícipes da cidade de Itabaiana, vai ser útil para atender toda aquela região. A sensibilidade da CBF em doar uma unidade móvel, diante desse contexto de pandemia, foi grande e vai ajudar muito a rede de atenção à saúde do nosso estado”, afirmou Mércia Feitosa.

Foto: Valter Sobrinho