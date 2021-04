TRIBUNAL CONTAS PRORROGA REGIME DE TELETRABALHO ATÉ O DIA 31 DE MAIO









O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) seguirá em regime de trabalho remoto integral até o próximo dia 31 de maio. A nova prorrogação consta no Ato Deliberativo nº 968, publicado na última quinta-feira, 29.

De acordo com o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, a medida decorre da continuidade dos registros elevados de novos casos e óbitos por Covid-19, além do baixo percentual da população que já recebeu a vacina. ​

O novo Ato não compromete a realização de auditorias e instruções processuais, que também seguem pela via remota, bem como as sessões virtuais, que ocorrem sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, com transmissão no canal da Corte no YouTube. ​

