Universidade Tiradentes e Master Digital firmam parceria









30/04/21 - 14:18:17

O objetivo é proporcionar apoio aos alunos que vão prestar o vestibular para medicina na Unit.

Por Roberta Andrade e Raquel Passos

A Universidade Tiradentes- Unit – e o Master Digital firmaram parceria com o foco em preparar estudantes para o vestibular de medicina. Na tarde do último dia 20, os alunos do projeto foram recepcionados pelo coordenador do curso de Medicina da Unit, professor Richard Cabral.

As principais características para se tornar um bom médico foram abordadas. “Primeiro é preciso gostar de estudar, gostar de pessoas e gostar de se relacionar com pessoas. Afinal, a medicina tem a missão de ajudar a amenizar o sofrimento das pessoas, confortar e aliviar a dor”, explica Richard.

Segundo Richard Cabral, para o aluno aprender, precisa correr atrás. “Não ter medo do trabalho, não ter preguiça. O grande desafio do aluno que ingressa no curso é a adaptação à nova metodologia de ensino. Se você é uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar da população e tem a disposição de investir tempo e esforço para melhorar a saúde das pessoas, o curso de Medicina da Universidade Tiradentes permite a você essa grande oportunidade”, enfatiza Cabral.

De acordo com o administrador diretor do projeto Master Digital, Jorge Vinícius, o grande propósito do curso é preparar os futuros candidatos ao vestibular de Medicina da Unit, sempre concorrido e aguardado por futuros médicos. “O projeto Master Digital tem como premissa entregar o padrão de excelência do Master, também para o digital, com ensino EaD online ou híbrido, este último por conta da pandemia ainda não estamos operando, o foco é no ENEM e em vestibulares tradicionais”.

Master Digital

Sobre as oportunidades da parceria institucional com o Master Digital, a consultora comercial, Denise Cordeiro explica o objetivo: “oportunizar e apoiar os alunos do colégio para o ingresso na Unit, fazendo inscrições e matrículas. A Universidade Tiradentes não tem envolvimento direto com o Master Digital, na verdade nós somos parceiros”.

Quem tiver interesse em participar da revisão que está no ar e vai até dia 30 de maio, ainda dá tempo. Para isso, basta realizar a matrícula pelo site: https://masterdigitalaju.com.br/revisao-medicina. As aulas são ao vivo e ficam disponíveis imediatamente na plataforma para revisão e acompanhamento do aluno.