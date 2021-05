Apoiadores de Bolsonaro e o PT realizam carreatas neste sábado, Dia do Trabalhador

Apoiadores do presidente Bolsonaro (sem partido) forram às ruas – em carreata – pelo dia do trabalhador, na tarde deste sábado (1º). Dezenas de carros e motos circularam pelos bairros e foram até a praia de Atalaia, pedindo a abertura do comércio, da indústria, do setor de turismo e ds igrejas, para incentivar o crescimento da Economia.

Houve uma parada na Avenida Beira Mar e os manifestantes expunham bandeiras brasileiras, promovendo buzinaço, alguns vestidos de verde-amarelo. A organização do evento foi feita através das redes socais e tiveram à frente um mini-trio que tocava o Hino Nacional..

O ato contou ainda com o apoio de donos de bares e restaurantes da capital, que defendem a reabertura dos estabelecimentos comerciais, proibidos de funcionar aos finais de semana e feriados, de acordo com as medidas restritivas.

Ao chegar à área dos mercados, a carreata encontrou outro grupo que já estava no local, aumentando a adesão ao movimento.

A Polícia Militar acompanhou o ato, mas não divulgou número de participantes.

Manifestação do PT – O Partido dos Trabalhadores também comemorou, neste sábado (1º de maio), em Aracaju, com uma carreata zona oeste da capital, que encerrou com um ato na praça Franklin Roosevelt, no bairro América.

Organizado coletivamente pelas centrais sindicais, movimentos populares e estudantil, Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e partidos de esquerda, o ato repudiou a política econômica, social e de saúde do governo federal que tem penalizado a população brasileira, em especial os mais vulneráveis.

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel participou do ato e ressaltou a importância da atividade, tanto no âmbito da solidariedade, com a arrecadação de alimentos para quem precisa, como pela denúncia da precariedade de alimentos, de emprego e de vacinas no país. Com todos os cuidados necessários nesse momento de pandemia, é importante trabalhadores e trabalhadoras estarem na luta para cobrar e denunciar.

A fome, desemprego, a Covid e a política econômica estão levando à destruição total da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Hoje é dia de resgatar a história, a luta e a certeza de que temos um mundo novo a construir. Um mundo de amor a vida, esperança, socialista, em que a vida está acima de todos os bens materiais. Tudo isso que que estamos vivemos no Brasil atualmente é resultado do ato criminoso, do grande golpe que nasceu a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em abril de 2016.

Precisamos voltar à democracia. E isso só será possível com o “Fora Bolsonaro” e aí voltarmos a construir um grande projeto para o Brasil, que seja a partir da classe trabalhadora. Que o 1º de maio nos dê força, coragem, energia para continuarmos na certeza de que podemos construir uma sociedade justa, igualitária e fraterna.