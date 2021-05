Aracaju segue aplicando primeira dose da vacina para público-alvo da campanha









01/05/21 - 08:27:21

A Prefeitura de Aracaju segue vacinando, com a primeira dose, os idosos, profissionais de saúde e das forças de segurança, que até então não foram vacinados e estão contemplados na fase atual da campanha de imunização. Nesta sexta-feira, 30, a capital sergipana chegou ao total de 110.465 pessoas vacinadas contra covid-19, o que corresponde a 16,61% da população aracajuana.

Entre os vacinados em Aracaju, foram 78.249 idosos, sendo que 17.572 já receberam a segunda dose; 28.619 profissionais de saúde, onde 17.910 receberam a D2; 2.301 profissionais das forças armadas ou de segurança e 350 pessoas com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entre os vacinados desta sexta, está o policial Marcos Cristovão dos Santos. Para ele, receber a vacina, neste momento, é um privilégio. “Assim, posso seguir com saúde, imunizado, com a sensação de segurança de não passar pela agonia e sofrimento que muitos passaram e vêm passando. Além disso, com a vacina, posso continuar a exercer a minha função com mais tranquilidade”, relata.

Para dona Gildete Rabelo de Almeida, o momento é de alegria. “É uma satisfação muito grande poder ser vacinada e me sentir mais aliviada. O desejo é que todos possam ter essa oportunidade, em breve”, ressalta.

A técnica em enfermagem Raiane Mayra dos Santos estava ansiosa. “Esperei muito pelo momento em que poderia ser vacina e, hoje, enfim, pude ser imunizada. O sentimento é de alegria e, agora, é esperar a próxima dose e completar esse ciclo”, afirma.

O sentimento de felicidade tomou a fisioterapeuta Elizabete Cristina Leite. “É um alívio, de fato, para quem trabalha na linha de frente, então, é satisfação, contentamento. Agora, é continuar com os cuidados e executando o meu trabalho”, destaca.

Vacinação

Para aplicação da primeira dose, idosos 60+, profissionais de saúde 40+, profissionais das forças armadas e forças de segurança e salvamento devem se cadastrar no portal VacinAju e aguardar a validação do código para se dirigir aos pontos de vacinação: Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h, ou ao drive-thru do Parque da Sementeira, 8h às 17h.

Segunda dose

Para aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, conforme nota divulgada sobre o atraso no envio do imunizante pelo Ministério da Saúde, a SMS aguarda a chegada de novas doses D2 (segunda dose) para que seja elaborado um novo cronograma, contemplando as pessoas que já receberam a primeira e aguardam esse envio para finalizar o ciclo de imunização.

Ainda de acordo com o informativo, “a medida da administração municipal considera a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 27, segundo a qual, mesmo com atrasos no esquema vacinal, “o mesmo deverá ser completado”. O órgão do governo federal ressalta ainda que “é improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas covid-19 ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal”.

Fonte e foto assessoria