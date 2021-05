CBM COMBATE INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO PARA MATERIAIS RECICLÁVEIS









01/05/21 - 06:15:48

Nesta sexta-feira, 30, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) de plantão no quartel da cidade de Itabaiana, foi acionada para combater um incêndio que atingiu uma edificação de materiais recicláveis. A edificação fica localizada no povoado Rio das Pedras, na zona rural do município.

Os bombeiros da guarnição de Itabaiana iniciaram imediatamente o combate ao fogo e, em virtude da proporção das chamas, solicitaram apoio da unidade do CBM/SE no município de Lagarto. As duas equipes passaram a atuar em conjunto e o fogo foi extinto no início da manhã.

De acordo com o comandante das guarnições que atuaram na ocorrência, subtenente Washington Vieira, no local havia grande quantidade de material reciclável e o fogo destruiu boa parte da edificação e do maquinário. “ Toda a operação de combate e rescaldo durou cerca de três horas e meia e não houve registro de feridos”, explicou o subtenente Washington.

Fonte: ASCOM CBM/SE