CIDADANIA SERGIPE REALIZA ENCONTRO VIRTUAL COM SEUS FILIADOS









01/05/21 - 07:09:56

Nesta sexta-feira (30), o Cidadania Sergipe reuniu em formato virtual, filiados e Executiva Estadual, para debater sobre a conjuntura política e o fortalecimento do partido nos municípios sergipanos. A sigla possui um senador da República, Alessandro Vieira; três deputados estaduais, Samuel Carvalho, Kitty Lima e Georgeo Passos; e 32 vereadores.

“Quem está no Cidadania escolheu fazer parte de um grupo que é de oposição ao Governo do Estado e que trabalha contra um sistema que está posto em Sergipe há 20, 30 anos, e isso cobra um preço. O fortalecimento do Cidadania é fundamental para que nossa caminhada, que é mais longa e com mais obstáculos, seja cumprida com resultados positivos”, ressalta o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do Cidadania.

A sigla vem mantendo diálogo constante com seus diretórios e filiados, fortalecendo suas bases na Grande Aracaju e no interior do Estado.

“Consolidamos nossa posição como verdadeira oposição em Sergipe, reunindo lideranças fortes, estamos construindo um partido com autonomia, sem mácula de corrupção. Vamos continuar com nossa missão de formar e fortalecer lideranças locais e incentivar a renovação política”, pontua o deputado Georgeo Passos.

CPI em Sergipe

O partido encabeçou, através de seus deputados, pedido de CPI na Assembleia Legislativa para apurar como os recursos públicos foram utilizados no combate à pandemia em Sergipe.

Para o senador Alessandro Vieira, os deputados enfrentam o sistema, mas fazem isso com muita firmeza, sem perder a razão. “Sabemos da importância da missão que temos. É uma construção de grupo. Ninguém vai mudar sua comunidade ou sua realidade sozinho. Vamos continuar fortalecendo a capacidade de mobilização, denúncia, enfrentamento e apresentação de propostas do nosso grupo. Porque o que a gente quer é mudar e impactar a vida das pessoas”.

Fonte e foto assessoria