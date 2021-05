COM COVID-19, PREFEITO DE ITABAIANA, ADAILTON SOUZA, É INTUBADO









01/05/21 - 07:20:16

Diagnosticado com covid-19, ao passar por uma nova avaliação médica após a publicação do último boletim, o Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, foi intubado na noite desta sexta-feira (30), e encontra-se na UTI do hospital Primavera em Aracaju.

O procedimento foi feito para garantir o descanso dos pulmões, parcialmente comprometidos, de forma preventiva para evitar pioras no quadro. O Prefeito segue sem apresentar febre.

Em nota, a assessoria do prefeito diz que “a intubação é uma medida para evitar pioras no quadro. Apesar da intubação, ele segue sem febre e a família pede que os itabaianenses continuem orando pela sua recuperação”.