Confira o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio









01/05/21 - 10:03:30

Neste sábado, 1° de maio, Dia do Trabalhador, foram alterados o horário de funcionamento dos serviços, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos em Aracaju. Os shoppings da capital e algumas lojas do centro comercial estarão abertos.

As lojas âncoras Torra, C&A, Riachuelo, Emanuelle e Americanas abrem das 8h às 14h

Atacadão e Shopping Farol estarão fechados no Dia Mundial do Trabalho.

Riomar e Jardins – Em virtude dos decretos estadual e municipal de enfrentamento da pandemia, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão fechados neste final de semana. As plataformas de compras online seguem operando normalmente. Acessando www.shoppingjardinsonline.com.br e www.riomararacajuonline.com.br, o consumidor encontra mais de 8 mil itens de diversos segmentos, incluindo gastronomia, moda, calçados, acessórios, joias, tecnologia, literatura, dentre outros. O Shopping Jardins Online e o RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o prazo de entrega é de um dia útil para os produtos e de até uma hora para as refeições.

Shopping Prêmio – O Shopping Prêmio, também obedecendo ao decreto, informa que estará fechado durante o feriado, neste sábado, 1°, e também no domingo, 2.

Aracaju Parque Shopping – Durante o feriado de 1º de maio, apenas a praça de alimentação estará funcionando através de delivery. Lojas e Quiosques estarão fechados.

Supermercados

Os supermercados vão funcionar normalmente neste sábado, 1º de maio.

Feiras Livres

As feiras livres dos bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Cirurgia, São Carlos e conjunto Santa Tereza serão realizadas, normalmente, todas no período da manhã.

Mercados

O mercado central Virgínia Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionarão das 6h às 12h. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco, por não comercializarem produtos considerados essenciais, estarão fechados.