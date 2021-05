CORONEL ROCHA DIZ QUE É CONTRA A CPI NO SENADO “POR SER INOPORTUNA”









01/05/21 - 09:04:56

O coronel RR Henrique Alves Rocha, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (30) para se posicionar contrário a CPI no senado federal.

Para o coronel Rocha, a CPI é inoportuna e o foco agora deveria ter salvar vidas. “Eu sou contra a CPI do senado, por ser inoportuna, mais a frente talvez fosse mais viável. O foco agora deveria ser salvar vidas. Mas a CPI está posta”.

O coronel diz ainda que “por ser contrário a CPI nacional, por coerência, sou contra CPI em Sergipe, Aracaju, São Cristóvão. Todavia a CPI do senado tem abrangência nacional, sendo assim, sugiro aos parlamentares estaduais e municipais, interessados na apuração de possíveis irregularidades locais, enviarem as documentações colhidas junto ao MP, TCE, MPF , PF, imprensa etc, para a CPI do senado”.