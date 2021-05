DEFESA CIVIL EMITE NOVO ALERTA PARA ATENÇÃO À POSSIBILIDADE DE CHUVAS









01/05/21 - 07:10:51

No final da manhã desta sexta-feira, 30, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por intermédio da Defesa Civil, emitiu alerta para continuidade de atenção à possibilidade de chuva, nas próximas 72h.

A mensagem encaminhada aos mais de 50 mil números cadastrados no Serviço de Alerta por SMS – 40199 tem como base o aviso emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A partir do monitoramento realizado pela Prefeitura de Aracaju, as medidas necessárias à redução de riscos e diminuição de transtornos para a população são constantes. As ações são realizadas de maneira integrada por diversos órgãos da gestão municipal de maneira a reduzir riscos e minimizar transtornos.

“Estamos em atenção para atuar no menor tempo resposta possível, diante das necessidades que possam surgir. A mensagem é enviada previamente, de maneira que a população possa, também, redobrar a atenção e acionar a Defesa Civil, caso sejam identificadas situações de anormalidade em decorrência da chuva”, salienta o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, reforça que as equipes estão preparadas para prestar o suporte necessário para a população. “Estamos na quadra chuvosa e atentos às instabilidades características desse período. Nossas ações são coordenadas e integradas para atender às demandas que surgirem”, destacou.

Em situações de possíveis riscos, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do número emergencial 199, para a devida avaliação e adoção das providências cabíveis. O serviço funciona 24h. Além disso, as equipes realizam monitoramento constante, especialmente nas áreas de risco.

Serviço de Alerta – 40199

A Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil, mantém um canal para informar a população, via SMS, sobre os alertas meteorológicos. Para receber os avisos é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Após encaminhar o SMS de cadastro, será enviada uma mensagem de confirmação e o celular estará habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que a mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Informações e foto AAN