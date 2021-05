André tem conversa com Belivaldo e Felizola e tratam sobre projeto para incentivar turismo









02/05/21 - 22:45:40

Por Diógenes brayner

O ex-deputado federal André Moura (PSC) conversou sexta-feira (30), via telefone, com o secretário geral do Governo, José Carlos Felizola, e o governador Belivaldo Chagas (PSC), que estavam em Simão Dias, sobre o projeto de construção da Primeira Ciclovia Interestadual, ligando Aracaju a Salvador, através da Linha Verde.

Belivaldo Chagas gostou do projeto e se colocou à disposição, para tratar deste assunto em Brasília, deixando claro que Sergipe abraça o projeto e vai trabalhar para que se realize como um dos pontos de atração turística. O secretário de Governo, José Carlos Felizola, já vai tratar diretamente do assunto com o secretário de Turismo, Salles Neto, para levar adiante o projeto.

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) também se colocou à disposição para trabalhar pela ciclovia interestadual, assim como o deputado federal Gustinho Ribeiro (SDD), que já começa a atual na área federal para concretização do projeto. Já na segunda-feira (03) André Moura vai conversa com o presidente da entidade de ciclismo em Aracaju, para tratar do assunto.

André Moura também terá encontro com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) em Brasília, esta semana, para que lhe seja apresentado todo o projeto da Ciclovia Aracaju Salvador, para que ela também atue em favor de sua realização, que se tornará em atração turística para as duas Capitais.

Arthur Maia – Na realidade, o projeto inicial da construção da Primeira Ciclovia Interestadual do Brasil, foi ideia do deputado federal Arthur Maia, que procurou o ex-deputado André Moura, para uma parceria, imediatamente aceita pelo ex-parlamentar sergipano.

André Moura vem há 30 dias conversando com o deputado Arthur Maia para que projeto seja viabilizado via Codevasf. O objetivo é tornar a região litorânea da Linha Verde em um grande atrativo turístico por meio de incentivo ao eco turismo.

André e Arthur já estão agendando audiências com os ministros do Turismo, Gilson Machado Neto, e da Cidadania, João Roma, com o objetivo de liberação de recursos para o projeto da Ciclovia Aracaju-Salvador.

Após conseguir recursos para a Ciclovia, a luta será para que a Codevasf libere recursos e realize a obra final.