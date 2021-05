Em Sergipe, PT e PSB caminham para retornar conversas depois de 5 anos de afastamento









02/05/21 - 17:00:42

Segundo informa a Folha de São Paulo, nas últimas semanas, PT e PSB selaram parcerias políticas no Piauí, na Paraíba e no Amapá e iniciaram um movimento de reaproximação em Pernambuco, Sergipe e no Espírito Santo. As cúpulas dos dois partidos afirmam que a reaproximação tem como foco a definição de estratégias políticas conjuntas e dizem que as eleições do próximo ano ainda não estão em pauta.

– É um estreitamento político, não necessariamente eleitoral. Tivermos uma conversa muito boa com o PSB para discutir como podemos ajudar o Brasil a sair dessa crise”, afirma a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Em Sergipe, PT e PSB caminham para retomar conversas após cinco anos de afastamento. Os petistas lançaram o senador Rogério Carvalho (PT-SE) como pré-candidato ao governo e buscam aliados. Presidente do PSB em Sergipe, o ex-deputado Valadares Filho lembra que os dois partidos têm uma relação histórica no estado desde os tempos do governo Marcelo Déda, governador entre 2007 e 2013, quando morreu em decorrência de um câncer.