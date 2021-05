Força-tarefa de combate à Covid-19 fiscaliza estabelecimentos em Socorro









02/05/21 - 08:24:01

A Força-tarefa de combate à Covid-19 vem realizando diversas inspeções na grande Aracaju, em parceria com as Vigilâncias Sanitárias locais. Na última sexta-feira, 30, e neste sábado, 1°, as ações foram realizadas em estabelecimentos comerciais dos conjuntos localizados em Nossa Senhora do Socorro.

O Fiscal Sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, Ricardo Silva Macena, destaca que as equipes orientaram os comerciantes e o público sobre as medidas restritivas e os protocolos sanitários estabelecidos em decreto pelo governo do Estado.

“Na Sexta-feira foi bem tranquilo, houve poucos estabelecimentos que mantiveram resistência. Contudo, nas praças presenciamos mais casos de aglomerações de jovens. Então, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, foi realizada a dispersão. Além disso, pedimos para os ambulantes encerrarem as atividades, pois se aproximava do horário do toque de recolher”, disse.

Neste sábado, 1º, as ações seguiram nos conjuntos Jardins e Parque dos Faróis, bem como no povoado Porto Grande. A Fiscal Sanitária do Estado, Camyla Nascimento, explica que a ação foi uma parceria com o município, estando presente a Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. “Como fizemos em parceria, as autuações e notificações são responsabilidades dos municípios. Na ação, dialogamos com os comerciantes com objetivo de orientar”, salienta.

