FORÇA-TAREFA FISCALIZA FAIXA LITORÂNEA E OBSERVA RESPEITO ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS









02/05/21 - 07:00:55

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju realizou na manhã deste sábado, 1º de maio, feriado nacional alusivo ao Dia do Trabalhador, mais uma ação de fiscalização, visando fazer cumprir as medidas restritivas para conter a propagação da covid-19, previstas no decreto municipal n° 6.445/2021. Desta vez, a ação inspecionou todos os 26 km da faixa litorânea, inclusive bares e restaurantes.

A ação integrada é coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Aracaju e Procon Aracaju, com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS), via Vigilância Sanitária.

O saldo durante a manhã deste sábado, de acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, foi extremamente positivo, isso porque todos os estabelecimentos estavam devidamente fechados, o que representa, na avaliação do gestor, respeito às normas estabelecidas pelo Executivo Municipal. Já as pessoas flagradas transitando, eventualmente, na faixa de areia foram orientadas a deixar o local, sem esboçar resistência.

“Continuamos a nossa fiscalização e aproveito para saudar a todos os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju, com um abraço à distância, como os da saúde, da segurança, da coleta de lixo, todos de modo geral que têm lutado muito nesse momento de pandemia. Hoje continuamos a fiscalização nas areias da praia, pedindo que a população contribua, fique em casa, higienize as mãos e use máscara, só assim vamos vencer essa pandemia. Estamos trabalhando aqui com o apoio da Defesa Civil e Guarda Municipal, além do Procon, fiscalizando o cumprimento do decreto no que tange ao não funcionamento dos bares e restaurantes, com exceção do delivery, que pode ser feito, e também a Guarda, que volta às 22h para garantir o cumprimento do toque de recolher”, destacou o gestor.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, lembrou que as equipes trabalham de forma coordenada, sempre primando pelo diálogo e orientação. “Estamos aqui no sétimo feriado de fim de semana seguido fazendo fiscalização na faixa litorânea de Aracaju. A diferença que existe entre os decretos municipal e estadual é que, em Aracaju, as praias estão totalmente fechadas. É uma ação integrada com o intuito de orientar e retirar as pessoas que ainda insistem em frequentar as praias mesmo com a proibição dos decretos municipal. Fazemos isso desde a praia da Coroa do Meio até a praia do Viral, são 26 km de praia, orientando e pedindo que as pessoas fiquem em suas residências para evitar qualquer tipo de aglomeração na faixa litorânea da capital”, diz.

A atuação do Procon Municipal também se faz necessária. De acordo com o coordenador Igor Lopes, o órgão atua no apoio, na abordagem dos pedestres na faixa de areia, e também fiscalizando os estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, localizados na faixa litorânea. Existe uma proibição constante nos decretos do poder Executivo de não permitir o consumo no local desse tipo de estabelecimento, sendo possível por delivery. Aqueles que estiverem descumprindo as disposições constantes nos decretos serão responsabilizados na seara administrativa e lavrado o auto de infração correspondente e, a partir disso, a empresa pode até sofrer aplicação de multa”, revela.

As medidas restritivas de combate à covid-19 foram instituídas em virtude do aumento do número de ocupação dos leitos de UTI e de enfermarias dos hospitais públicos e privados, além do crescimento vertiginoso de novos casos e de mortes pelo vírus.

Ao longo do dia, as equipes estarão de prontidão para qualquer eventualidade, incluindo as rondas, por intermédio da GMA, para fiscalizar o toque de recolher, que inicia às 22h até às 5h.

Fonte AAN