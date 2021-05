GUSTINHO E ANDRÉ JUNTOS FIRMAM PARCERIA COM DEPUTADO BAIANO









02/05/21 - 07:28:22

O deputado federal sergipano e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, e o ex-deputado André Moura anunciaram uma parceria com o também deputado federal da Bahia, Arthur Maia, para viabilizar a construção de uma ciclovia ligando Aracaju a Salvador.

André Moura vem há 30 dias conversando com o deputado baiano para que o projeto seja viabilizado via Codevasf. O objetivo é tornar a região litorânea da linha verde em um grande atrativo turístico por meio do incentivo ao Eco Turismo.

Nos próximos dias, Gustinho Ribeiro e André Moura devem ir a Brasília para que as tratativas avancem para que sejam viabilizados recursos para o projeto e execução da obra, que deve ser feita pela Codevasf em parceria técnica com o Ministério do Turismo. Os dois ficarão responsáveis pelo trecho da ciclovia em Sergipe.

“A ideia é transformar Sergipe numa referência nacional do ciclo turismo através da região da linha verde que tem um grande potencial”, afirmou André Moura. “Uma das nossas prioridades é buscar

investimentos para o Turismo, porque, no pós-pandemia esse setor será importante para a geração de emprego e renda”, afirmou o deputado Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria