HOMEM DE 50 ANOS É PRESO POR TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA CRIANÇA DE 8 ANOS









02/05/21 - 09:07:45

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) prendeu em flagrante na tarde deste sábado (01) um homem de 50 anos, após tentar abusar sexualmente de uma criança de oito anos. O caso foi atendido por policiais militares no bairro Japãozinho, em Aracaju.

A informações passadas pela delegada Meire Mansuet, que ouviu a vítima e o autor do crime, são de que a criança brincava com seu irmão, quando o homem o chamou para comprar um refrigerante em um comércio próximo.

A criança foi puxada para sentar no colo do homem e nesse momento, a criança deu uma “cabeçada” no elemento, conseguiu se soltar e correr para a rua novamente.

Ele foi detido e encaminhado para o plantão do DAGV, onde prestou depoimento.