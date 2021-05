LUCIANO BISPO DEFENDE A VACINA EM LIVE E PEDE UNIDADE CONTRA O VÍRUS









02/05/21 - 09:39:30

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), participou, essa semana, da “LIVE com Realce”, um projeto da Revista lagartense. Na oportunidade, Luciano foi convidado para debater sobre o enfrentamento do Governo a crise sanitária e as ações da Alese.

Na oportunidade Luciano reforçou a importância da vacinação contra a pandemia da COVID-19. “Eu venho insistido nesse discurso a algum tempo que só vamos superar esta pandemia com as vacinas. As pessoas estão sofrendo muito nessa pandemia”, lamentou.

Luciano explicou que a vacinação tem sido uma atribuição do governo federal, que a medida que vai recebendo, vai repassando para os Estados. “No meu entendimento, se o governo federal tivesse tido um planejamento melhor no passado, com mais sensatez, nós hoje teríamos uma quantidade bem maior de vacinados”.

Mas em sua análise na live, Luciano reforçou que o momento requer uma unidade de forças. “Não vai adiantar nada a gente ficar chorando o leite derramado. Temos que nos unir e lutar pela vacinação em massa! A nossa expectativa é que todos estejam vacinados até o final do ano. Temos que lutar e vencer este vírus!”.

O deputado ressaltou que os governadores, em especial do Nordeste, estão pressionando mais pela vacinação, tentaram comprar a vacina russa Sputnik V, mas o negócio foi vetado pela Anvisa. “Nós ficamos muito tristes porque os técnicos da Anvisa entenderam que aquela vacina não serve para nós, que faltam dados importantes”.

Por fim, Luciano ressaltou o esforço de todos os profissionais que estão na linha de frente contra a pandemia, em especial, os da Saúde. “Esses profissionais são verdadeiros heróis contra esse vírus. Temos que reconhecer sempre o esforço de cada um deles para salvar vidas”.

“A Assembleia Legislativa, desde o início da pandemia, jamais fechou suas portas, jamais cruzou os braços. Todos os 24 deputados se somaram e tentam ajudar o governo como podem, votando projetos, apresentando indicações, sugestões. Recursos foram doados, nenhum empecilho foi criado. Estamos fazendo a nossa parte para que o governo do Estado consiga vacinar a todos, o mais rápido possível”, completou.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Neu Fontes