Prefeitura está com equipes em alerta monitorando possíveis ocorrências de chuvas









Equipes da Prefeitura de Aracaju monitoram desde as primeiras horas deste sábado, 1º de maio, os possíveis pontos de alagamentos da cidade, em decorrência do alerta, emitido nessa sexta-feira, 30, pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por intermédio da Defesa Civil, para possibilidade de chuva nas próximas 72h.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), há possibilidade de ocorrer, nesse período, precipitações de intensidade variável, mas que podem gerar acumulados pontuais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a instabilidade climática vem sendo monitorada ao longo de todo o mês de abril, especialmente pelo início da quadra chuvosa, na capital. Nesse sentido, a Prefeitura de Aracaju mantém o Comitê de Gerenciamento de Crise mobilizado, com o objetivo de intensificar a atenção aos possíveis impactos e à redução de riscos e transtornos para a população.

“Recebemos um alerta do CPTEC que, nas próximas 72h, iremos ter precipitações em Aracaju, típico do período chuvoso desta época. Estamos na quadra mais chuvosa, quase todos os dias chove um pouco na nossa capital. Contudo, se as precipitações tiverem acumulados considerados, nós interrompemos as fiscalizações dos decretos (referentes às medidas restritivas) para dar mais atenção às áreas de risco relacionadas a deslizamentos de terras, alagamentos e inundações”, avisa o coordenador.

O major diz ainda que a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes.

SMS 40199

A Defesa Civil também envia alerta à população sobre possíveis precipitações que possam causar transtornos. Para receber o comunicado diretamente no celular, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria

02/05/21 - 06:00:12