SERGIPE DISTRIBUI VACINAS PARA IMUNIZAR PESSOAS COM COMORBIDADES E DEFICIÊNCIA









02/05/21 - 07:19:03

Na manhã deste sábado (1), o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou a distribuição de 47 mil doses de imunizantes contra a covid-19 para os 75 municípios sergipanos. Com esse novo lote, Sergipe ampliará a vacinação dos grupos prioritários.

Conforme pactuado, durante reunião ordinária do Colegiado Interfederativo Estadual (CIE) e o Conselho dos Secretários Municipal de Saúde, essa nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, será destinada a vacinação de pessoas com 60 anos e mais, para aqueles municípios que ainda não atingiram a totalidade dessa população prioritária. Também ficou decidido que, a partir de segunda-feira (3), deve-se iniciar a vacinação de alguns grupos de pessoas com comorbidade, inseridos nessa primeira fase, que são: pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades de 59 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício Prestação Continuada (BPC) de 59 anos.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, a Secretaria vem seguindo as prioridades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Imunização Covid-19. Ele ainda acrescenta que há necessidade de um ordenamento para iniciar a vacina das pessoas com comorbidade, considerando que as vacinas têm sido enviadas de forma escalonada pelo Ministério da Saúde.

“Tendo em vista que as entregas são gradativas e considerando que em Sergipe a população incluída nos grupos de comorbidades e deficiências entre 18 e 59 anos está estimada em cerca de 280 mil pessoas e a estimativa de 28.554 gestantes, é necessário um ordenamento para a execução da vacinação desses grupos. O nosso objetivo é avançar e manter a agilidade no processo de vacinação”, destaca Marco Aurélio.

Conforme Marco Aurélio Góis, cada município deve organizar no seu território a melhor forma de promover a vacinação desses grupos.

Novo lote

Segundo informe técnico enviado na noite dessa sexta-feira (30), Sergipe receberá, neste fim de semana, uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. A previsão é que o Estado receba 66.000 doses de imunizantes da Astrazeneca (Fiocruz) e 3200 imunizantes da Coronavac (Buantan).

Foto: Ascom/SES

Ascom/SES