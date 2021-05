Unit: inscrição para bolsas remanescentes do ProUni será dias 3 e 4









Serão abertas, entre os dias 3 e 4 de maio (segunda e terça-feira), as inscrições para preenchimento das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país. As vagas à disposição são aquelas que não foram preenchidas ao longo do processo seletivo do primeiro semestre deste ano (2021/1), realizado entre janeiro e março.

Entre as vagas remanescentes, 465 são ofertadas pelo Grupo Tiradentes e distribuídas entre suas unidades em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A Unit Sergipe está atualmente com sete bolsas remanescentes disponíveis nos campi Aracaju/Farolândia (Design de Interiores, Design Gráfico, Direito e Educação Física – Licenciatura) e Estância (Direito e Enfermagem).

Já a Unit EaD, unidade de Ensino à Distância da Universidade Tiradentes, está atualmente com 288 bolsas remanescentes disponíveis, nos pólos Alagoinhas (BA), Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), Estância (SE), Garanhuns (PE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Maceió-Benedito Bentes (AL), Mossoró (RN), Nossa Senhora da Glória (SE), Nossa Senhora das Dores (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), Paulo Afonso (BA), Petrolina (PE), Poço Verde (SE), Propriá (SE), Tobias Barreto (SE), Umbaúba (SE) e Vitória da Conquista (BA).

As inscrições serão feitas apenas pelo site do ProUni na internet e termina pontualmente às 23h59 da terça-feira, 4. O resultado sai na sexta-feira, 7, também no site do ProUni, e os candidatos precisam apresentar em cada unidade de ensino, por e-mail ou presencialmente, os documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição. Essa entrega de documentos deve ser feita na outra semana, entre 10 e 13 de maio.

Podem participar os alunos que fizeram qualquer uma das 10 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2010 e 2020. A exigência é de que a nota geral nesse exame, com média aritmética simples, seja maior que 450 pontos, e que o aluno não tenha tirado zero na prova de redação.

Essa abertura, inclusive, tem a ver com uma das novas regras implementadas pelo Ministério da Educação (MEC) na escolha dos candidatos para as bolsas: o critério de mérito, isto é, serão aprovados os candidatos que tiveram melhor desempenho em qualquer edição do Enem desde 2010. O critério anterior, que levava em conta o horário de conclusão da inscrição, foi abolido pelo MEC, que alegou prejuízo aos candidatos que enfrentavam problemas com o acesso à internet.

Além da nota, o candidato também deve comprovar a renda familiar bruta mensal per capita (por pessoa). Para concorrer às bolsas integrais (100% da mensalidade), a renda não pode ser maior que o valor de 1,5 salário mínimo (R$ 1.650) e para as parciais, o limite é de três salários mínimos (R$ 3.300). O estudante também precisa provar que fez o ensino médio na rede pública (completo); em instituição privada como bolsista integral (completo); ou parcialmente nas duas, em períodos diferentes.

Orientações

O candidato poderá selecionar exclusivamente apenas uma instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa dentre as disponíveis, conforme sua renda familiar bruta mensal per capita. Alunos que já estudam na Unit, exceto os do curso de Medicina, também poderão se inscrever à bolsa remanescente. Nesses casos, é preciso escolher um curso exclusivamente de área afim da própria instituição, para que a transferência da bolsa para o curso em que ele está regularmente matriculado ocorra.

Nas unidades do Grupo Tiradentes, os atendimentos e envio de documentação devem acontecer virtualmente, por e-mail. Os endereços e a lista dos documentos exigidos estão disponíveis no site do ProUni na Unit. Dúvidas também podem ser esclarecidas na nossa Central de Atendimento: 0800-729-2100.

Fonte: Unit