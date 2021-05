UMBAÚBA: APÓS DENÚNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO, PM IDENTIFICA FESTA ILEGAL









03/05/21 - 16:11:59

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) atenderam a uma ocorrência de perturbação do sossego e encerraram uma festa no povoado Imbé, na cidade de Umbaúba. A ação policial ocorreu no início da manhã do sábado, 1º de maio.

Segundo as informações policiais, após denúncia, os militares foram ao local informado e constataram a veracidade da informação. Em cumprimento ao decreto governamental de enfrentamento à Covid-19, a aglomeração foi desfeita.

Na ação policial, também houve a apreensão de um aparelho sonoro. O proprietário foi conduzido à sede da unidade policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência.

Fonte e foto SSP