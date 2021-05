ATEC promove live sobre implementação do novo FUNDEB nesta quarta









03/05/21 - 09:55:36

As mudanças no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) ainda causam bastante dúvida. Por este motivo, a ATEC Contabilidade Pública vai promover na próxima quarta-feira, 05, uma live para tratar da implementação do novo Fundeb nos municípios sergipanos.

O evento online, que terá início às 17h, vai ser mediado por José de Araújo (Juca) e pode ser acompanhado através do Instagram @ateccontabilidadepublica. Os palestrantes serão Fernanda Fontes (Contadora, Pós-graduada em Auditoria, Perícia e Direito, Pós-graduada em Gestão Municipal e Mestranda em Ciências Contábeis) e o Professor Humberto Gonzaga (Presidente Nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de de Educação – UNCME.

“Essa é mais uma oportunidade para debatermos sobre o novo FUNDEB, que tem gerado muita dúvida, mesmo entre os profissionais de Educação. Iremos discutir sobre implantação e as principais mudanças, assim como, os prós e os contras desse novo fundo. Com certeza, será um evento enriquecedor”, disse Juca.

Fonte e foto assessoria