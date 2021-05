DETENTO DE 67 ANOS É ENCONTRADO MORTO NO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO









03/05/21 - 06:55:31

Um detento do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), identificado como Albérico Oliveira Santos, 67 ano, foi encontrado morto na tarde desse domingo (02), no município de São Cristóvão.

Em nota, a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informou que Albérico estava em uma cela no pavilhão 4 quando passou mal e acabou morrendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.