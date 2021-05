Energisa apoia programas culturais e valoriza a música em Sergipe









03/05/21 - 08:42:55

Orquestra Jovem de Sergipe adquire novos instrumentos através do recurso doado pela Energisa

Muito mais que fornecer energia elétrica de qualidade, a Energisa tem um compromisso social nas localidades em que está presente. Por isso, a empresa é apoiadora, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, da Orquestra Jovem de Sergipe 2014. Um importante projeto cultural que, por meio da música, transforma a vida de centenas de crianças e jovens de Aracaju.

Ao longo de 2021, por meio da Lei Rouanet, estão previstos investimentos de R$ 200 mil no projeto. O objetivo é dar continuidade às ações desses programas culturais que contribuem para o desenvolvimento educacional e cultural de crianças e jovens residentes na periferia da zona sul de Aracaju.

Recentemente, com o recurso repassado pela Energisa Sergipe a Orquestra Jovem realizou a compra de instrumentos de sopro. Foram adquiridos fagotes, oboés e clarinetes, além de palhetas e clarinetes.

“O apoio da Energisa, que na verdade é a nossa maior e mais fiel garantia para a execução do projeto, é de importância ímpar, pois é devido ao patrocínio dessa empresa desde o nosso primeiro ano, que conseguimos viabilizar toda estrutura de profissionais e insumos para a manutenção da Orquestra e seu pleno exercício. É com esse apoio que podemos atingir nossos objetivos, que é dar aula, formar os alunos e alunas e através disso ampliar sua perspectiva de cidadania. Com a renovação desse apoio, o projeto será ampliado e melhorado, com a aquisição de novos instrumentos”, ressalta Eder Getirana, coordenador geral da Orquestra.

Para o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, é motivo de alegria participar de uma iniciativa que tem feito a diferença na vida da comunidade local. “Acreditamos que a música tem o poder de transformar a vida tanto dos alunos, quanto de suas famílias, e também de quem os ouve tocar. Ao vermos os resultados desse projeto, temos a certeza do quão importante é prosseguir com essa parceria e continuar contribuindo para a transformação de tantas vidas”, declara o executivo.

Sobre a Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE)

Fundada em 2014, a Orquestra Jovem conta com o apoio da Energisa desde o início do projeto e atualmente possui 160 alunos, com previsão de ampliação para 250 este ano. A instituição se tornou um instrumento de desenvolvimento social e profissional para os jovens do Bairro Santa Maria e 17 de Março, em Aracaju, pois, impulsiona também a educação.

A Orquestra oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão, flautas e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sábado, em três núcleos diferentes: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Espaço Cuidar e no Instituto Rahamim, todos localizados no bairro Santa Maria. Além de proporcionar formação em música clássica, o projeto conta também com um Programa Extracurricular de Incentivo à leitura e empréstimo de livros.

Comunicação Energisa Sergipe