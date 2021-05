Huse: Final de semana registra 15 acidentes com motos, 4 vítimas de acidentes automobilísticos e 4 atropelamentos









03/05/21 - 15:47:04

O final de semana, período de 30 de abril a 2 de maio, registrou 330 atendimentos no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. Desse total, 64 precisaram ficar em observação para novos procedimentos, reavaliação médica, cirurgias ou repetição de exames. Diante desses dados é possível observar que o setor de trauma foi o que mais apresentou vítimas nesse período, seja em acidentes domésticos, acidentes no trânsito ou violência urbana.

Foram contabilizados 116 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscaram assistência nas salas de sutura e ortopedia do hospital. Já na Área Azul foram registrados 99 atendimentos durante o final de semana, 23 atendimentos nos consultórios do Otorrino e Oftalmo, 9 usuários totalizaram os atendimentos nos Ambulatórios de Retorno e Oncologia. Na área Covid foram registrados 51 pacientes e o Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza atendeu 20 pequenos pacientes.

Foram 4 vítimas por acidentes automobilísticos, 15 vítimas por acidentes motociclísticos, 4 vítimas por atropelamento, 3 vítimas por arma branca, 8 vítimas por arma de fogo, 33 vítimas por queda, 5 vítimas por agressão física, além de usuários com sintomas de dor abdominal, dor de cabeça, febre, entre outros diagnósticos. O ajudante de pedreiro, José Cláudio Santana, 36, é um dos pacientes que está internado no Pronto Socorro do hospital, depois de sentir dores abdominais e ser diagnosticado com uma apendicite.

“É uma dor insuportável, só a medicação e a cirurgia para essa dor ser aliviada. Já fiz os exames e estou em jejum e em uso de medicação para seguir para o centro cirúrgico a qualquer momento. Não vejo a hora de me livrar dessa dor”, finalizou o paciente José Cláudio Santana.

Ascom/SES