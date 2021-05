Fiscalização constata mais um domingo de menor fluxo de pessoas nas praias









03/05/21 - 05:44:53

Equipes integradas da Prefeitura de Aracaju deram continuidade neste domingo, 2, aos trabalhos de fiscalização em toda a faixa de areia das praias da capital, além de bares e restaurantes. O objetivo da ação é sempre verificar e fazer cumprir as medidas restritivas de combate à proliferação da covid-19, estabelecidas no decreto n° 6.445/2021 pelo Poder Executivo Municipal.

Com o domingo de tempo instável e parcialmente nublado, a força-tarefa coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), em parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), constataram, assim como ocorreu nesse sábado, 1º, pouca movimentação na faixa de areia, fato que comprova o respeito da população às medidas restritivas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, as poucas pessoas flagradas transitando na praia foram orientadas pelas equipes a deixar o local. “Mais um fim de semana de fiscalizações no litoral de Aracaju. Neste domingo, percebemos um fluxo menor de banhistas que não tinham conhecimento do decreto municipal. Existe uma restrição maior no município de Aracaju, mas todos foram orientados a retornar para suas casas de modo a evitar aglomerações. A praia ficou completamente vazia e continuamos até às 17h realizando as fiscalizações”, relata o major.

Toque de recolher

Além da fiscalização nas praias durante a manhã e tarde, as equipes também estarão verificando o cumprimento das medidas no turno da noite, tanto nos estabelecimentos comerciais, como também, a obediência ao toque de recolher, que inicia às 22h e segue até às 5h do dia seguinte.

