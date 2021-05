Fisioterapeutas participam de treinamento no Huse para uso do capacete Elmo









O treinamento, que aconteceu de forma online por equipes do Rio Grande do Norte (RN), será colocado em prática ainda nos próximos dias, como explica a referência técnica em Fisioterapia do hospital, Márcio José Araújo.

Fisioterapeutas do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, foram capacitados para a utilização do capacete Elmo (dispositivo de suporte ventilatório não invasivo), eficaz no tratamento de pessoas com quadro leve ou moderado da doença.

“Essa semana vamos colocar em prática tudo que foi aprendido no treinamento. Já temos demandas para usar os capacetes. Vale frisar que o equipamento usa a rede de gás e não usa aparelho de ventilação mecânica”, enfatizou Márcio José Araújo.

Depois do treinamento, o superintendente do Hospital João Alves, Walter Pinheiro, realizou a doação de quatro capacetes para outras unidades de saúde. “Nós temos representantes de outras unidades hospitalares e depois do treinamento foi feita a doação dos capacetes para o Hospital Cirurgia, Hospital Universitário, Hospital São José e Hospital da Polícia Militar, locais que prestam atendimento aos pacientes com Covid”, explicou.

Para quem participou do treinamento destacou a importância do equipamento para os pacientes vítimas do coronavírus. “Tendo em vista a pandemia que estamos vivendo quando a gente recebe um aparelho novo, principalmente, essas inovações da fisioterapia colocar em prática no nosso estado é de suma importância, aos poucos a gente vai disseminando essa informação de hospital em hospital, profissional a profissional e apresentando para toda a equipe multiprofissional”, disse o residente em fisioterapia do Hospital Cirurgia, Lívio Matheus Aragão.

A referência técnica em fisioterapia do Hospital São José, Shirley Bittencourt, falou dos benefícios do novo equipamento para o trabalho da fisioterapia. “Sergipe está beneficiando vários hospitais e o capacete Elmo é mais uma interface que a gente tem para utilizar nesses pacientes de baixa e média complexidade da Covid. É mais um artifício que a gente tem para utilizar”, declarou.

“Agora sinalizada como consolidada a doação, foi contratado um profissional que já tem experiência com o equipamento para o treinamento. Estou lisonjeado, a nossa contra-partida é: façam bom uso, nada mais além disso que muitas vidas possam ser reestabelecidas através desse material”, finalizou o coordenador da União-Se e responsável pela doação dos capacetes Elmo, Francisco Alves.

