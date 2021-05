HOSPITAL JOÃO ALVES RECEBE TRÊS NOVOS CHILLERS PARA MELHOR ASSISTÊNCIA









03/05/21 - 08:49:10

A saúde em Sergipe dá mais um passo importante na assistência ao paciente. Mesmo diante da pandemia da Covid-19, o governo do estado tem se preocupado em melhorar e instrumentar o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho e a última aquisição foi a chegada de três novos chillers (equipamentos que alimentam e fazem a climatização das 9 salas cirúrgicas da unidade). De acordo com o diretor administrativo e financeiro do hospital, Manoel Mário Ferreira, a ação vai impactar numa melhora do ar que circula dentro do centro cirúrgico, além de atender uma exigência sanitária.

“Estamos com máquinas de ponta, com novas tecnologias onde nós vamos ter mais qualidade de ar dentro do centro cirúrgico aumentando a segurança do paciente. O governo de Sergipe está trabalhando para promover a cada dia uma melhor assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde. Chegou o primeiro chiller que tem capacidade de alimentar as três primeiras salas, no decorrer da próxima semana acontecerá a substituição nas outras elas”, explicou o diretor administrativo e financeiro do Hospital João Alves.

O superintendente do hospital, Walter Pinheiro, enfatizou que o serviço não vai interferir no andamento do centro cirúrgico. “Haverá um rodízio de salas cirúrgicas para que não interfira no funcionamento do bloco operatório de maneira que até o final da próxima semana o serviço já esteja concluído. Os novos chillers vão proporcionar mais qualidade na assistência, conforto para pacientes e profissionais”, concluiu.

Foto: Ascom/SES