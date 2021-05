INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE CERCA ELÉTRICA: INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO









03/05/21 - 16:57:55

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe –Senar/SE está com inscrições abertas para o curso online de Cerca elétrica: instalação e funcionamento. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, 7.

O objetivo do curso é capacitar o produtor e trabalhador rural (a) para a construção de cercas elétricas, seguindo as recomendações de segurança. Durante o treinamento, serão fornecidos detalhes sobre os passos necessários para a construção da cerca elétrica, instalação de seus equipamentos e funcionamento.

O curso é gratuito e acontecerá de 11 a 14 de maio das 8h às 12h com carga horária de 16h. As aulas acontecerão através da plataforma do Google Meet, por isso é importante que os inscritos tenham uma conta gmail para participar da aula. O curso é direcionado para quem reside em Sergipe.

Os interessados devem fazer o download da ficha de inscrição disponível no site www.senarsergipe.org.br, preencher e encaminhar para o e-mail ctsenarsergipe@gmail.com junto com o CPF e comprovante de residência até o dia 30 de abril. Os produtores, trabalhadores rurais e familiares terão prioridade nas vagas, devendo enviar uma comprovação da atividade (DAP, CAR, Nirf ou carteira de trabalho). Os inscritos que não enviarem a documentação serão classificados como público geral.

Por Adriana Freitas