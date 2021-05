LUCIANO BISPO: “NÃO FAÇO NENHUMA OBJEÇÃO AO NOME DE ANDRÉ MOURA”









03/05/21 - 13:27:03

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado, no início da tarde dessa sexta-feira (30), na SIM FM de Carmópolis, pelo radialista George Magalhães, quando falou sobre diversos assuntos, dentre eles a participação efetiva da Assembleia Legislativa em ajudar o governo do Estado no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Durante a entrevista, o ex-deputado federal André Moura (PSC), fez uma participação por telefone e fez um reconhecimento público da liderança de Luciano Bispo. “Sou grato aos elogios que recebi do presidente e deputado Luciano, que fez história enquanto prefeito de Itabaiana e que tem liderado o parlamento estadual neste momento difícil de pandemia”, disse, destacando o trabalho da Alese em reconhecer o Estado de Calamidade Pública dos municípios sergipanos.

Em seguida, André destacou que Luciano Bispo tem ao lado do governador Belivaldo Chagas a missão de preparar o Estado para o futuro, após esse momento difícil de pandemia. “Todos estamos dando nossa parcela de contribuição e logo em frente teremos um momento ainda mais difícil, de recuperação dos empregos, da economia e Luciano tem se posicionado como um grande líder nesse cenário complicado para todo mundo”.

Questionado pelo apresentador George Magalhães sobre as palavras do ex-deputado federal, Luciano Bispo demonstrou gratidão e também reconheceu: “André Moura é um apaixonado por Sergipe! Ele sobe no palanque melhor: Sergipe! Ele provou isso enquanto deputado federal, trazendo milhões e milhões de recursos para o nosso Estado, para os municípios, independente de quem era o prefeito da cidade, das questões políticas”.

Luciano Bispo disse que se já é uma grande responsabilidade comandar um parlamento com 24 deputados, muito maior é liderar um Congresso com 513 parlamentares. “Ninguém cresce à toa! Mas pelos serviços prestados ao seu povo! Pela desenvoltura do seu trabalho, do seu mandato. André demonstrou grande articulação e capacidade de convivência com 513 deputados, se tornando um grande líder nacional, tratando todos por igual. Imagine no meio de 81”, disse.

Por fim, Luciano foi questionado se estava lançando uma pré-candidatura de André Moura para o Senado dentro da base governista, e ele disse que “eu não posso lançar pré-candidatura de André! Agora se ele for, eu não faço nenhuma objeção! É evidente que sou um homem de grupo, vou ouvir Belivaldo Chagas (PSD), Jackson Barreto (MDB), Laércio Oliveira (PP) e Ulices Andrade, mas se André vem para somar, acho que é bom para todos. Ele perdeu uma eleição, mas continuou trabalhando. Isso é fundamental na vida pública”.

Fonte e foto assessoria