MORRE O MÉDICO JOCELINO FARIAS, MAIS UMA VÍTIMA DA COVID EM SERGIPE









03/05/21 - 22:41:47

O médico Jocelino Farias de Menezes morreu na noite desta segunda-feira (03) vítima da Covid. Clínico Geral, Urologista e Medicina de Tráfego, Jocelino estava internado no Hospital da Unimed desde 20 de abril e quando estava sendo transferido para o Primavera, o quadro se agravou e ele foi intubado na UTI.

Jocelino atuava no Ipes e na Clínica do Rim e já tinha projetando sua aposentadoria, quando se transferia para uma casa de praia em Pacatuba. Casado com Wilna Côrtes, Jocelino tinha dois filhos: advogado e escritor Filipe Côrtes Menezes, procurador da cidade de Socorro, e o médico Igor Côrtes Menezes, que atuava em Curitiba e se dedicou ao tratamento do pai desde que ele se internou até o seu falecimento.

Jocelino Farias era muito conhecido, extremamente simples e tratava dos seus pacientes como se fosse gente da família. Dedicado, de boa conversa – como bom pescador – e solidário nas dificuldades. O seu corpo está sendo velado na Osaf e será sepultado amanhã pela manhã. Sergipe perde mais um grande médico, vítima da Covid.