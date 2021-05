Morrendo de inveja e de covid









Por Adiberto de Souza *

Os motoristas de ônibus da Grande Aracaju estão morrendo de inveja dos colegas paulistas. E com justa razão: os condutores de São Paulo começam a ser vacinados contra a convid-19 no próximo dia 18, graças à pressão feita ao governo daquele estado pelo sindicato da categoria. O líder deste movimento vitorioso é o deputado federal Valdevan Noventa (PL). Embora tenha sido eleito pelos sergipanos, este parlamentar passa a maior parte do tempo defendendo os condutores de ônibus da terra da garoa, afinal ele preside o Sindimotorista, considerado um dos maiores sindicatos do país. Ninguém escutou um pio sequer de Valdevan a favor da vacinação dos motoristas de Sergipe – muitos deles também seus eleitores – contudo os noticiários televisivos exibiram o deputado peitando o governo de São Paulo, ameaçando paralisar a mais importante cidade do Brasil caso os seus eleitores de lá não fossem imunizados. Tomara que, ao menos, a atitude de Noventa sirva de exemplo aos sindicalistas sergipanos, que permanecem de braços cruzados enquanto os condutores de ônibus da grande Aracaju estão morrendo de coronavírus. Misericórdia!

Tirou o corpo

Nos momentos mais difíceis da pandemia, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) jogou a batata quente para o governador Belivaldo Chagas (PSD) e tirou o time de campo. Quem pensa assim é o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Segundo ele, o pedetista teria que ser mais ativo, pois Aracaju concentra o maior número de vítimas da covid-19. Entrevistado pelo semanário Cinform, o parlamentar disse que “agora Edvaldo vem com ações atrasadas, verdadeiras cópias de outros municípios, como o auxílio emergencial”. Crendeuspai!

Pedaladas interestaduais

A depender do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e do presidente do PSC, André Moura, a Codevasf constrói uma ciclovia entre Aracaju e Salvador. Os dois se juntaram ao deputado federal Arthur Maia (DEM/BA) para viabilizar o projeto, que tornaria a região litorânea da linha verde em um grande atrativo turístico. Segundo Gustinho, investir no turismo é a grande sacada porque, após a pandemia, esse setor será fundamental para a geração de empregos e renda. Ah, bom!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Home vôte!

Medicina de luto

Sergipana chorou, ontem, a morte do oftalmologista Mário Ursulino Machado de Carvalho, 62 anos. Ele estava internado para tratar de um câncer e da covid-19. Segundo seu filho Fábio Ursulino, o pai havia trocado uma droga do esquema da quimioterapia começou a ter muitos efeitos colaterais (como aftas). Após testar positivo para a covid-19, doutor Mário Ursulino foi internado, mas não resistiu às enfermidades. Desde o começo da pandemia, 16 médicos já morreram em Sergipe vítimas do coronavírus. Lastimável!

Tampa da fossa

Localizados na zona sul de Aracaju, os manguezais da Praia Treze de Julho e do Parque Tramandaí funcionam, na verdade, como a tampa de uma grande fossa, criada por desleixo do poder público. Ao longo dos anos, a Prefeitura de Aracaju autorizou construções no entorno do mangue, sem exigir o devido tratamento dos dejetos humanos produzidos pelas novas e luxuosas moradias e casas comerciais. Resultado: toneladas de excrementos ainda são lançadas diariamente nos rios Poxim e Sergipe. Danôsse!

A culpa é de Bolsonaro

Entrevistado pela TV Bandeirantes, o senador Rogério Carvalho (PT) reafirmou que o grande culpado pela gravidade da pandemia no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não adianta a pirotecnia para esconder a responsabilidade de Bolsonaro nessas mais de 400 mil mortes. A CPI já tem provas da atuação do presidente na expansão em massa do contágio da população brasileira ao vírus”, acusa o parlamentar petista. Desconjuro!

Mar de sangue

Os homicídios representam quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. Segundo dados do Mapa da Violência no Brasil, 46% dos jovens mortos nessa faixa de idade foram assassinados e que 93% das vítimas são homens. O estudo revela ainda que os homens negros morrem três vezes mais que os brancos. Além disso, a arma de fogo foi usada em 81,9% dos homicídios de adolescentes de 16 anos e em 84,1% dos homicídios na faixa de 17 anos. Só Jesus na causa!

Haja ovo

Com desemprego recorde e a alta do preço da carne, as pessoas nunca comeram tanto ovo como atualmente. Em Aracaju, 30 unidades deste alimento estão sendo vendidas pelo “carro do ovo” por R$ 14,00. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, no ano passado, cada brasileiro comeu 251 ovos. É um volume recorde. Há 20 anos, o consumo anual de cada cidadão era de 94 unidades. Coitadas das galinhas!

Quase centenário

O Hospital de Cirurgia completou 95 anos ontem. Ao falar sobre esta importante unidade de saúde de Aracaju, o presidente estadual do PSDB, médico Eduardo Amorim, lembrou do tempo de acadêmico: “Volta e meia, ao entrar no Hospital de Cirurgia, onde tenho atuado enquanto médico anestesiologista, me vem uma série de lembranças, especialmente da época de estudante de Medicina. O Cirurgia foi um dos mais importantes espaços para a minha formação”. Legal!

Paulo Freire vive

A Secretaria Estadual da Educação promove, às 15h desta segunda-feira, uma live sobre o educador Paulo Freire que se vivo fosse completaria 100 anos de idade agora em 2021. Para debater “o ato de educar e suas implicações”, foi convidado o professor e pesquisador Valdir Borges, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tendo como mediadora a professora sergipana Cleciane Santana Alves. A live pode ser assistida no canal do Youtube Educação Sergipe. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 27 de dezembro de 1871.

