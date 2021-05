PLENO DO TRT 20ª REGIÃO VOLTARÁ A DELIBERAR SOBRE LISTA TRÍPLICE

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará, na próxima sexta-feira (7/5), nova Sessão Pública Telepresencial para tratar da composição de lista tríplice visando ao preenchimento de cargo de Desembargador.

Na Sessão, o Tribunal Pleno deliberará sobre decisão acerca de impugnação ao Acórdão que formou a lista tríplice. O recurso, que visa ao esclarecimento do julgado, foi recebido como Embargos de Declaração e terá o Presidente do Tribunal como relator.

A Sessão Pública acontecerá a partir das 14h, com transmissão pelo canal do TRT20 no YouTube.

Acesse a Pauta da Sessão.