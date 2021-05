POLÍCIA MILITAR APREENDE 1 KG DE MACONHA NO SANTA MARIA, EM ARACAJU









03/05/21 - 11:14:28

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam um quilo de maconha, 100 gramas de cocaína e uma balança de precisão no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. A ação policial ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando receberam denúncias de populares sobre um homem que estaria ostentando uma arma de fogo e vendendo drogas na localidade.

Diante das informações recebidas, os policiais deslocaram-se ao local informado e avistaram o suspeito, que, ao notar a presença policial, fez disparos de arma de fogo e adentrou em uma área de mata.

O suspeito conseguiu fugir, mas jogou uma mochila com o material ilícito. O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto SSP