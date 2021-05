Povoados de Socorro são fiscalizados pela Força-tarefa de combate à Covid-19









03/05/21 - 05:11:02

Na manhã deste domingo, 2, a Força-tarefa de combate à Covid-19 continuou com os trabalhos de fiscalização no município de Nossa Senhora de Socorro. A ação é fruto de uma parceria entre órgãos do Estado com a Vigilância Municipal. As atividades foram realizadas nos povoados Porto Grande e na Orla do São Braz, bem como em uma pedreira de Nossa Senhora do Socorro.

O Fiscal Sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, Diego Lemos, destaca que as equipes orientaram o público sobre as medidas restritivas e os protocolos sanitários estabelecidos em decreto pelo governo do Estado.

“Fomos na pedreira após receber denúncias de aglomerações. Quando chegamos, realmente haviam pessoas, mas não se configurava como aglomeração pelo quantitativo. Nesse sentido, dialogamos sobre a importância do cumprimento das medidas”, disse.

A Fiscal Sanitária, Victória Menezes, acrescenta que durante a fiscalização encontrou grupos realizando esporte coletivo. “Já na Orla São Braz, estava tendo campeonato de futebol, tinham três campos e em cada um deles estava jogando um time. Conversamos com o organizador do evento e pedimos para que o campeonato fosse interrompido, pois tal atividade não está liberada. Prontamente eles atenderam o pedido”, relata.

A vigilância sanitária vem intensificando as fiscalizações na grande Aracaju. Participam dessa Força-tarefa, órgãos como a Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Vigilância municipal. Esta semana as ações ocorreram em Nossa Senhora do Socorro, na Semana anterior em São Cristóvão e na próxima semana está previsto para ocorrerem na Barra dos Coqueiros.

Fonte e foto SES