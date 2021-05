Programação do Maio Amarelo em Aracaju começa nesta segunda-feira, dia 3









03/05/21 - 08:32:20

A Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vai intensificar suas ações educativas a partir desta segunda-feira, 3, quando terá início o ‘Maio Amarelo’, um movimento que ocorre em diversas cidades do mundo ao longo do mês com o objetivo de ampliar as discussões sobre segurança no trânsito.

A capital sergipana vem registrando queda nos números de ocorrências de trânsito: no primeiro trimestre do ano passado foram registrados 750 acidentes, 284 vítimas feridas e dez mortes. No mesmo período de 2021, foram 503 acidentes, 251 pessoas feridas e seis óbitos. Apesar da redução, os números ainda são significativos, por isso ações de conscientização como o ‘Maio Amarelo’ são importantes.

O tema da programação deste ano é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A equipe da SMTT de Aracaju planejou atividades virtuais e presenciais com o máximo de segurança sanitária devido à pandemia do novo coronavírus.

“Estaremos levando uma mensagem de paz no trânsito à população, respeitando os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Com cartazes, reforçaremos a importância da população respeitar as sinalizações e leis de trânsito para reduzirmos ainda mais o número de acidentes e construirmos um trânsito mais seguro para todos”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

A primeira atividade da programação deste ano será às 6h30 de segunda-feira, 3, na avenida Etelvino Alves de Lima, onde a equipe da SMTT fará uma ação de conscientização sobre o respeito às faixas de pedestres. Confira abaixo a programação:

03/05 (segunda-feira)

Ação em faixa de pedestre

Local: avenida Etelvino Alves de Lima

Horário: 6h30

04/05 (segunda-feira)

Blitz educativa

Local: CEMAR (Siqueira Campos)

Horário: 8h30

05/05 (quarta-feira)

Blitz educativa

Local: CAPS AD Primavera (Farolândia)

Horário: 9h

06/05 (quinta-feira)

Ação em faixa de pedestre

Local: Terminal DIA

Horário: 6h30

07/05 (sexta-feira)

Trânsito e segurança no trabalho

Local: sede da Energisa (Inácio Barbosa)

Horário: 7h

12/05 (quarta-feira)

Trânsito e segurança no trabalho

Local: sede da Energisa (Inácio Barbosa)

Horário: 17h30

13/05 (quinta-feira)

Ação em faixa de pedestre

Local: avenida Etelvino Alves de Lima

Horário: 7h

18/05 (terça-feira)

Blitz educativa

Local: Parque da Sementeira (Jardins)

Horário: 7h

20/05 (quinta-feira)

Blitz educativa

Local: Parque da Sementeira (Jardins)

Horário: 7h

24/05 (segunda-feira)

Homenagem ao Dia do Agente de Trânsito

Ação virtual

26/05 (quarta-feira)

Conscientização de motociclistas

Local: avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 6h30

28/05 (sexta-feira)

Trânsito e segurança no trabalho

Local: sede da Energisa (Inácio Barbosa)

Horário: 7h

31/05 (segunda-feira)

Ação em faixa de pedestre

Local: avenida Etelvino Alves de Lima

Horário: 6h30

Sobre o Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento global que ocorre em várias cidades do mundo. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para os altos números de acidentes no trânsito e disseminar boas práticas que o torne mais seguro. Toda a mensagem de conscientização da campanha neste ano é norteada pelo tema “Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito”.