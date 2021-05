Residentes do Batalhão da Restauração participam das comemorações pelo dia das mães









03/05/21 - 08:12:03

A equipe técnica do Batalhão da Restauração fez uma programação especial neste domingo (02) para comemorar o dia das mães dos residentes, que receberam os seus familiares.

As comemorações da instituição tem o objetivo de aproximar os residentes dos seus familiares, para que eles possa colaborar com o resultado final do tratamento.

Para o deputado estadual capitão Samuel Barreto, criador e idealizador do Batalhão da Restauração, o domingo foi um dia de comemoração. “Para nós é um motivo de muita alegria participar do evento porque traduz o sentimento de alegria dos residentes e dos familiares esses que sofreram e sofrem por conta da dependência química”, disse o deputado.