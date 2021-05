Rodrigo Valadares comemora sucesso em manifestação lideradas pelo PTB









03/05/21 - 13:33:44

O dia do trabalhador ficou marcado pelas maiores manifestações de rua desde a eleição de Bolsonaro, em 2018, em ato de protesto pelos milhares de brasileiros que estão impedidos de trabalhar e os que perderam seus empregos, por medidas tomadas por governadores estaduais e prefeituráveis, como lockdowns, lideradas pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Além disso, apresentaram a defesa de alguns princípios, como o voto impresso, as reformas do Estado e a defesa da liberdade contra o socialismo.

Ausente no ato da manifestação por estar com suspeita de Covid-19, o presidente estadual do PTB em Sergipe e deputado, Rodrigo Valadares, comemorou o sucesso que foi o ato e lamentou o desconhecimento e desqualificação da imprensa. “Infelizmente não pude estar ativamente presente nesta ação, mas acompanhei a distância e pude ver, mais uma vez, o quanto a imprensa brasileira continua sendo parcial, mostrando apenas o lado que a convém. Foi uma manifestação linda, gigante e que veio para mostrar nossa luta pelos brasileiros, trabalhadores e por nossa pátria amada”, disse.

Em Sergipe, Rodrigo Valadares tem sido um parlamentar questionador das ações tomadas pelo governo do Estado desde o início da pandemia e, através do parlamento, tem buscado ajudar a população.

“É um momento crítico para todos e temos tentado buscar ainda mais o apoio público à população. Continuaremos cobrando na ALESE, nas redes sociais e de várias outras formas, para que os sergipanos tenham suas necessidades atendidas. Já protocolamos um projeto de lei que visa aumentar o valor do auxílio emergencial de R$ 100 para R$ 300, além de auxílio a classe artística e produtores de eventos, que são os mais afetados pela pandemia, questionamos a eficácia do toque de recolher e o porquê do estoque de vacinação, dentre outras”, pontuou.

Ainda segundo o parlamentar, por ser de oposição, seu trabalho se torna ainda mais difícil, mas isso não será motivo de desistência em sua luta pelos sergipanos. “Infelizmente nossa luta não é fácil, fazemos parte de um dos poucos de oposição ao Estado, como todos já sabem, e isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas continuaremos lutando pelo povo sergipano, buscando sempre melhorias, principalmente neste momento, pois essa é a nossa real prioridade”, reiterou.

Por Luísa Passos