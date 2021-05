Sisu 2021: Mais de 1.400 alunos da rede estadual são aprovados na UFS









03/05/21 - 16:32:10

A lista de aprovados não para de crescer. Na segunda chamada do SISU, foram mais 322 alunos da rede estadual aprovados na UFS

O resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira, 30 de maio. Em Sergipe, 322 candidatos foram aprovados para a Universidade Federal de Sergipe. Desse total, 167 são estudantes que cursaram apenas o ensino médio; e 155 são alunos exclusivos do Curso Pré-Universitário do Governo de Sergipe. De acordo com a coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, esses alunos terão agora que esperar pela publicação do edital da UFS, que ocorrerá até o dia 7 de maio, para poderem fazer a pré-matrícula. Ela ressalta ainda que a pré-matrícula poderá ser feita, também, pelos suplentes.

O Sisu é o programa do Governo Federal que distribui vagas em universidades públicas (federais, estaduais e municipais) e nos institutos federais de educação. Na primeira chamada, foram aprovados em 1.087 estudantes, 303 dos quais eram do Pré-Universitário, 567 alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual e 197 alunos da rede e do Pré. Nove alunos passaram em instituições fora do Estado, a exemplo da USP, UFRJ, UFSB, UERN, UFAL. Somando as duas chamadas, a rede estadual de Sergipe já conta com 1.409 aprovados

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, parabenizou todos os estudantes que se inscreveram no Sisu. “Estamos colhendo resultados fantásticos graças ao empenho dos estudantes, professores e seus familiares, que superaram as dificuldades que tivemos nesse ano de pandemia. Começamos com uma campanha de inscrição no Sisu e tivemos um aumento de 20% em relação ao número do ano anterior. Tivemos também a experiência do ensino híbrido, com o apoio de todos os nossos professores do Pré-Universitário e de investimentos feitos pelo Governo do Estado para a manutenção e qualificação do ensino. Todas as nossas escolas estão de parabéns, e agora os resultados estão aparecendo”, declarou.

Um dos exemplos de sucesso é o Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju. Dos 154 alunos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, 67 foram aprovados no Sisu (primeira e segunda chamadas), totalizando 43,5% do total de estudantes. A unidade de ensino teve diversos alunos de destaque; e de acordo com o diretor Daniel Lemos, essa conquista se deu pelo engajamento de todos em prol dos estudantes. “No Sisu, desse total de 67 alunos aprovados, 18 ficaram em primeiro lugar em diversos cursos, desde Medicina Veterinária, Direito e Engenharias diversas. Nós tivemos também 39 aprovados nas três primeiras colocações. Foi um momento de grande aprendizagem para a escola, de grande aprofundamento pedagógico. Nós cremos que isso nos deu mais vontade de ir mais adiante”, declarou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC