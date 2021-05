Vôlei de Praia: Ágatha e Duda são prata em etapa de Cancún

As brasileiras Ágatha e Duda conquistaram neste domingo (2) a medalha de prata da terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia disputada em Cancún (México). Elas garantiram a premiação após serem superadas pelas australianas Clancy e Artacho Del Solar por 2 sets a 1, parciais de 21/19, 20/22 e 14/16.

Este foi o terceiro pódio de Ágatha e Duda no México, após ficarem com um bronze na primeira semana e ficarem com o ouro na segunda semana.

“Conseguimos ter uma regularidade muito grande nos três torneios e isso é um conjunto de fatores. A parte física tem um peso gigantesco nisso, mas a mental também é muito importante. Do segundo para o terceiro torneio aqui em Cancún, tivemos que ser muito fortes mentalmente para aguentar a quantidade de jogos”, declarou Ágatha por meio da assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).