Zezinho quer BR-101 pronta para melhorar IDH do Baixo São Francisco       

03/05/21 - 15:32:58

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), defende a continuidade e a conclusão das obras de duplicação da BR-101/Norte em Sergipe, pelo governo federal. para melhorar os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios da região do Baixo São Francisco.

Para Zezinho esses investimentos nas rodovias refletem em mais investimentos para o turismo e para o desenvolvimento do Estado como um todo. “Não dá para trazer turistas em estradas ruins! A região do Baixo São Francisco é promissora, mas não se desenvolveu por falta de bons acessos e de boas estradas”.

Nesse contexto Zezinho avalia como fundamental a obra de duplicação da BR-101. “O reflexo da duplicação da BR-101 será sentido no desenvolvimento econômico dessa região e do Estado. Esse atraso de 20 anos certamente refletiu nos municípios. Veja como o IDH do Baixo São Francisco é baixo”.

Para concluir, Zezinho Sobral entende que para tirar a região dentre os menores índices de desenvolvimento humano é preciso não apanas dar celeridade às obras de duplicação, como também melhorar os acessos. “Muitos trechos estão duplicados e entregues. Sigo acompanhando os avanços do DNIT e somando para que Sergipe cresça mais e mais!”.

